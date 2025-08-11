Çanakkale'de Orman Yangını: 2 Bin 90 Kişi Tahliye Edildi

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayan orman yangını nedeniyle 2 bin 90 kişi tahliye edildi. Yangına 10 uçak, 9 helikopter ve yüzlerce personelle müdahale ediliyor. Dumandan etkilenen 77 kişinin sağlık durumu iyi.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde başlayıp Güzelyalı köyü, Çınarlı ve Erenköy mevkisine sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Çınarlı yangınına müdahale devam ediyor. 10 uçak, 9 helikopter ile havadan, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araçlar ve 760 personel ile müdahale ediliyor. Riskli bölgelerden 2 bin 90 vatandaşımız tedbiren deniz ve karayolu ile tahliye edildi. Dumandan etkilenen 77 vatandaşımızın tedavisi sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır. Hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" dedi.

