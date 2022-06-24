Çanakkale'de orman yangını (2) KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaesi sonucu kontrol altına alındı. KONTROL ALTINA ALINDI Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Sofular köyü yakınlarında saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını, ekiplerin müdahaesi sonucu kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor. ÇANAKKALE, Demirören Haber Ajansı / Güncel Çanakkale Sofular Güncel Haberler

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