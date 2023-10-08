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Çanakkale'de orman yangını (2)

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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Baharköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 2 saatte kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Baharköy yakınlarında saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm alan zarar görürken; bölgede soğutma çalışmaları  başlatıldı.

Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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