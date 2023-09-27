Çanakkale'de orman yangını (2)

KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından 1,5 saatte kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Cevizli köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahalenin ardından 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,