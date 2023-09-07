Çanakkale'de orman yangını (2)

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, saat 16.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı.

1,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangını, saat 16.00 sıralarında havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 2 hektar alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Cemhan ŞEN-İpek YAVAŞ/ÇANAKKALE,