Haberler

Çanakkale'de orman yangını (2)

Güncel Haberler

3 SAATTE KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Çan ilçesi Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 3 saatte havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

3 SAATTE KONTROL ALTINDA

Çanakkale'nin Çan ilçesi Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 3 saatte havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken; yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

title