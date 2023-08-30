Çanakkale'de orman yangını (2)
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3 SAATTE KONTROL ALTINDAÇanakkale'nin Çan ilçesi Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 3 saatte havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
3 SAATTE KONTROL ALTINDA
Çanakkale'nin Çan ilçesi Koyunyeri Göleti yakınlarındaki ormanda saat 14.30 sıralarında çıkan yangın, 3 saatte havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken; yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel