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Çanakkale'de orman yangını (2)

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HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile saat 18.30'da kontrol atına alındı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile saat 18.30'da kontrol atına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel

Çanakkale Güncel Haberler

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