Çanakkale'de orman yangını (2)

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALEYLE 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde saat 17.30 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale ile saat 18.30'da kontrol atına alındı.