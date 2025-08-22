Çanakkale'de Orman Yangını: 126 Kişi Tahliye Edildi

2 KÖYDEKİ 126 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere köyü yakınlarında başlayan orman yangınına müdahale ediliyor. Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gelibolu ilçemize bağlı Ilgardere köyü kırsalında başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına; 9 uçak, 6 helikopter, 143 kara aracı ve 391 personel ile müdahale çalışmaları aralıksız olarak devam etmektedir. Yangın nedeniyle Pazarlı ve Ilgardere köylerimizden 126 vatandaşımız tedbiren güvenli bölgelere nakledilmiştir. Haberleşmenin kesintisiz sağlanabilmesi amacıyla 2 operatör tarafından 2 mobil baz istasyonu hizmete sunulmuştur. Yangından etkilenen köylerimizde şu an itibarıyla herhangi bir enerji kesintisi bulunmamaktadır Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,