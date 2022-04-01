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ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Toluklar köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında ziraat alanında başlayan yangın, kuvvetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Toluklar köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında ziraat alanında başlayan yangın, kuvvetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Fatih DALDALBAYRAMİÇ,(Çanakkale), (DHA)-

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale, Bayramiç, Yangın, Güncel, Haberler

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