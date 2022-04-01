ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Toluklar köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında ziraat alanında başlayan yangın, kuvvetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
BAYRAMİÇ, ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesi Toluklar köyü yakınlarında saat 15.00 sıralarında ziraat alanında başlayan yangın, kuvvetli lodosun etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edildi.
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Fatih DALDALBAYRAMİÇ,(Çanakkale), (DHA)-