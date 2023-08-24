Çanakkale'de orman yakınında ot yangını (2)
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KONTROL ALTINA ALINDIÇanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 16.00 sıralarında ormana yakın bölgede çıkan ot yangını, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, saat 16.00 sıralarında ormana yakın bölgede çıkan ot yangını, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Cemhan ŞEN- Ayhan AKKAYA/ ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemhan Şen - Güncel