Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı - Haberler

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Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı

AA - Doğan Zelova - Güncel
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Çanakkale'de orman seyrekleştirme çalışmasında iş makinası yandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisinde orman seyrekleştirme çalışması sırasında iş makinası alev aldı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Ilgardere mevkisinde orman seyrekleştirme çalışması sırasında iş makinası alev aldı.

Edinilen bilgiye göre, Ilgardere ormanlık alanda, orman ağaçlarının bakımı ve seyrekleştirme çalışmasında bulunan iş makinası bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay yerine orman itfaiye ve belediye itfaiye araçları sevk edildi. Yangınına zamanında müdahale ederek söndürdü. İş makinası kullanılamaz duruma geldi.

AA / Doğan Zelova - Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Çanakkale, İtfaiye, Güncel, Haberler

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