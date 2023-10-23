Çanakkale'de Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ağaçları çalan 3 şüpheli tutuklandı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait meşe ağaçlarını çalan ve jandarma tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait meşe ağaçlarını çalan ve jandarma tarafından yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bayramiç ilçesi Yeşilköy köyünde dün sabah saat 06.00 sıralarında Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait meşe ağaçlarının çalındığı bilgisi üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Bayramiç ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan fiziki takip sonucu 10 BM 737 plakalı kamyonet durduruldu. Kamyonet içerisinde çalınan meşe odunları tespit edildi. Şüpheli E.G., K.A., M.Ö. ve B.U. jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Ö. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler E.G., K.A. ve B.U. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE