Çanakkale'de Orman Dışı Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yangın, kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle bölgedeki bazı zirai alanlarda hasar oluştu.

Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.