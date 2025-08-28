Çanakkale'de Orman Dışı Alanda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Kemel köyünde orman dışı bir alanda çıkan yangına hava ve kara ekipleri müdahale ediyor. Yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Çanakkale'de orman dışı alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çanakkale merkeze bağlı Kemel köyündeki orman dışı alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekipler, rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangının ormanlık alana sıçramadan söndürülmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
