Çanakkale'de Ölü Bulunan Kadının Sevgilisi Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de evinde ölü bulunan Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın sevgilisi Metin Kapusuz, emniyet işlemlerinin ardından tutuklandı.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Kapusuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi

Yarın için alarm çanları! Komşuda tatil ilan edildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti

Otomotiv devinden şaşırtan karar! Avrupa beklerken Türkiye öne geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.