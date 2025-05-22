Çanakkale'de Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı

Çanakkale'de Oltaya Takılan Martı Kurtarıldı
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Çanakkale'de denetleme sırasında oltaya takılan martı, tarım ve orman müdürlüğü ekipleri tarafından zarar görmeden kurtarılıp doğal ortamına salındı. Ekipler, ayrıca yasa dışı ahtapot tuzakları da tespit etti.

Çanakkale'de denizde oltaya takılan martı kurtarıldı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekiplerince deniz denetimi gerçekleştirildiği sırada ucunda balık bulunan oltaya takılı martı zarar görmeden kurtarılarak doğaya salındı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri denizde ve iç sularda sucul biyoçeşitliliği yerinde korumak ve müdahale etmek için denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, gerçekleştirilen denetimler sırasında deniz ortasında ucunda balık olan oltaya takılı martı yakaladı. Oltaya takılı denizde uçmaya çalışan martıya ekipler hızlıca müdahale etti. Yürütülen titiz kurtarma operasyonu sonrasında martı zarar görmeden oltadan kurtarıldı. Martı ekipler tarafından tekrar doğal ortamına salındı.

Denizde ve iç sularda denetim sırasında ekipler aynı zamanda denize yasa dışı şekilde bırakılmış 3 bin metre uzunluğundaki takım halinde 320 adet ahtapot tuzağı tespit ederek mülkiyeti kamuya geçirmek üzere el koydu. Denetimler sayesinde deniz memelileri, su kuşları ve tüm sucul ekosistemin korunması sağlanıyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Sürdürülebilir balıkçılık ve sucul yaşamın devamlılığı için karada, denizde ve iç sularda her daim bulunmamız gereken yerdeyiz" ifadeleri kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - Güncel
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