Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale'de okullar yarın tatil edildi

Güncel Haberler

Çanakkale'de okullar yarın tatil edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, alınan son meteorolojik verilerin değerlendirildiği, buna göre olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasının beklendiğinden, il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında, Müftülüğe bağlı Kur'an kurslarında ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde yarın eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, il genelinde hamile ve engelli personellerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Aile Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title