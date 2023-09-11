Çanakkale'de Okul Önlerinde Motosiklet Denetimi
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisleri okul önlerinde denetim yaptı. Plakasız olduğu tespit edilen 6 motosiklet işlem yapılmak üzere durduruldu ve çekici ile ek hizmet binasına çekildi. Okul çevresindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisleri okul önlerinde denetim yaptı.
Polis ekipleri, okulların çevresinde yaptıkları denetimde, plakasız olduğu tespit edilen 6 motosikleti durdurarak işlem gerçekleştirdi.
Okul bahçelerinde ve çevresinde park halinde bulunan motosikletler çekici ile ek hizmet binasına çekildi.
İlçede okul çevresindeki denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel