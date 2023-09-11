Çanakkale'de Okul Önlerinde Motosiklet Denetimi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde trafik polisleri okul önlerinde denetim yaptı. Plakasız olduğu tespit edilen 6 motosiklet işlem yapılmak üzere durduruldu ve çekici ile ek hizmet binasına çekildi. Okul çevresindeki denetimlerin devam edeceği belirtildi.