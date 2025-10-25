Haberler

Çanakkale'de Öğrenciler Gazze'ye Destek İçin Kermes Düzenledi

Güncelleme:
Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla kermes etkinliği düzenledi.ETkinlikte velilerin hazırladığı yiyecekler satılarak elde edilen gelir bağışlandı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ilkokul öğrencileri, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak için kermes düzenlendi.

Gelibolu 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla düzenlenen kermeste velilerin hazırladığı yiyecekler, okul bahçesinde açılan stantlarda satışa sunuldu.

Etkinlikten elde edilen gelir, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlandı.

