Gelibolu'da odun yüklü kamyon devrildi: 2 hafif yaralı
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde otobanda meydana gelen trafik kazasında odun yüklü bir kamyon devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücüler sağlık ekiplerince tedavi edildi.
Edinilen bilgiye göre, Y.K. yönetimindeki 17 EV 111 plakalı kamyon, önünde seyir halinde bulunan M.B. idaresindeki özel araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle odun yüklü kamyon yola devrilirken, taşıdığı odunlar da yola saçıldı.
Kaza sonrası bölgeye ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyon sürücüsü ile özel araçtaki kadın sürücü sağlık ekiplerince olay yerinde tedavileri ayakta yapıldı.
Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel