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Çanakkale'de 'Müzikle Umuda Yolculuk' Konseri, Çocuklara Bot Desteği Sağladı

Çanakkale'de 'Müzikle Umuda Yolculuk' Konseri, Çocuklara Bot Desteği Sağladı
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Müzikle Umuda Yolculuk' konserine gelenler, bilet yerine köy okullarındaki çocuklar için bot bağışında bulundu. Ezine'deki etkinlikte, 28 ve 42 numara arasındaki botlar, ihtiyaç sahibi öğrenciler için toplandı.

Çanakkale'de "Müzikle Umuda Yolculuk" konserini izlemeye gelenler, bilet yerine köy okullarındaki çocuklar için bot aldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Sosyal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü ile Ezine Belediyesi tarafından "Müzikle Umuda Yolculuk" konseri organize edildi.

Ezine Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere gelenler, köy okullarında öğrenim gören çocuklara iletilmek üzere satın aldıkları 28 ve 42 numara arasındaki botları girişte oluşturulan alanlarda görevlilere teslim etti.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, gazetecilere, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen konserin çok anlamlı bir göreve vesile olduğunu söyledi.

Belediye olarak ÇOMÜ ile bu anlamlı organizasyon destek vermek için toplandıklarını anlatan Yüksel, "Güzel bir konser oldu. Buradaki amacımız ihtiyaç sahibi olan öğrencilerimiz ile üniversite öğrencilerimize, ÇOMÜ Butik ve Ezine Belediyesi destekleriyle ayakkabı bağışı yapmak. Böyle anlamlı her projede olmaktan gurur duyuyoruz. Daha öncede Hatay'daki kardeşlerimize anlamlı bir projemiz olmuştu. İnşallah bu anlamlı projeler devam edecek. Biz de Ezine Belediyesi olarak böyle bir projede yer almaktan dolayı mutluyuz." dedi.

ÇOMÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sosyal Sorumluk Koordinatörü Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın ise etkinliğin 3'üncüsünü hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade etti.

Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin orkestraları eşliğinde Sosyal Sorumluk Proje Koordinatörlüğünün koordinasyonunda gerçekleştirdikleri etkinliğe Ezine Belediyesinin sponsorluk desteği verdiğini bildiren Ilgın, "Bu konser kapsamında köy okullarında öğrenim gören öğrencilerimize bot desteği sağlamayı hedefliyoruz. Konseri izlemeye gelen destekçilerimizin getirdikleri botları Ezine Meslek Yüksekokulumuzun gönüllüleriyle köylerdeki miniklere dağıtmak en büyük hedefimiz." diye konuştu.

Konsere, Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arda Aydın, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Türkmen, Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Ufuk Necat Taşçı, akademisyenler, vatandaşlar ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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