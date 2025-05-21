Çanakkale'de Motosikletli Polis Kazası: Üniversite Öğrencisi Ağır Yaralı

ÇANAKKALE'de 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü ile yaşanan takip sırasında, yolun karşısına geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Doğa Güneş'e (22) polisin kullandığı motosiklet çarptı. Doğa Güneş kazada ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri denetim yaptıkları sırada, bir otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, kaçmaya başladı. Şüpheli sürücü kaçışını sürdürürken, motosikletli polis timi takibe başladı. Atatürk Caddesi üzerinde devam eden takip sırasında, polisin kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencisi olduğu öğrenilen Doğa Güneş'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen talihsiz genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Doğa Güneş, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Doğa Güneş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.