Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Motosiklet ve Skuter Trafiğe Çıkması Yasaklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale'de beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre Bozcaada, Ezine, Ayvacık ve Bayramiç ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiği belirtildi.

Açıklamada, bu ilçelerde bugün 03.00-18.00 saatlerinde motosiklet, skuter, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasının tedbiren yasaklandığı duyuruldu.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Bayramiç Bozcaada Hava Durumu Trafik Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title