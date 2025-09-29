Haberler

Çanakkale'de Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verildi

Çanakkale'de Motosiklet Sürücülerine Eğitim Verildi
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, 5. Uluslararası Motofest etkinliğinde 400 motosiklet sürücüsüne 'Kaskımla Güvendeyim' ve 'Bir Kural Bir Ömür' kampanyaları kapsamında eğitim düzenledi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı trafik timince, Bayramiç ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Motofest" etkinliğinde motosiklet sürücülerine eğitim verildi.

Trafik jandarma timi, etkinliğe katılan 400 sürücüyü "Kaskımla Güvendeyim" ve "Bir Kural Bir Ömür" kampanyalarıyla ilgili bilgilendirdi.

Eğitimlerde, motosiklet sürücülerinin kullandığı mont, gözlük, sürtünmeye karşı koruyucu özelliği olan özel dizlik ve kolluklardan oluşan koruyucu ekipmanların önemiyle ilgili görseller kullanarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
