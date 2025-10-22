Haberler

Çanakkale'de Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi Projesi Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle, motosiklet sürücülerine yönelik güvenli sürüş eğitimi projesi hayata geçirilecek. Proje, 17Riders Çanakkale Motosiklet Derneği ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilecek. Eğitimler, trafik kültürü ve öfke kontrolü gibi konuları kapsayacak.

Çanakkale'de İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün desteğiyle, motosiklet sürücülerine yönelik "Eğitimli Motorcu Güvenli Sürüş ve Daha Güvenli Çanakkale Projesi" hayata geçirilecek.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Valilik himayesinde, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce finanse edilen, 17Riders Çanakkale Motosiklet Derneği ve İl Emniyet Müdürlüğü ortaklığında yürütülen projenin Polis Denizevi'ndeki tanıtımında yaptığı konuşmada, birbirinden bağımsız pek çok unsuru barındıran trafiğin uyum içinde olması gerektiğini, bunun kurallarla sağlanmaya çalışıldığını söyledi.

Kurallara uymanın önemine dikkati çeken Toraman, "Kurallara uyma konusunda bir bilinç geliştirmek gerekiyor. Bunun için trafik kültüründen bahsedilebilir. Bu sadece sürücüler açısından değil yayalar açısından da geçerli." diye konuştu.

Toraman, proje kapsamında eğitmenlerin, motosikletten kaynaklanan bazı sorunların çözümünü tecrübeleri doğrultusunda kullanıcılarına aktaracağını belirtti.

Sürücülerin "Motosiklet ehliyeti aldım artık, hiçbir şeye gerek yok." anlayışını değiştirmesi gerektiğine işaret eden Toraman, "Motosiklet kullanmak da bir tecrübe. Tecrübemizi ne kadar artırırsak o kadar güvenli hale gelir. Ne kadar çok farklı motosiklet sürücüsüne bu kültürü aktarabilirsek bu proje amacına ulaşmış olacaktır. Proje oldukça iyi seviyede olan Çanakkale'deki trafik kültürünün daha iyi hale gelmesine katkı sağlayacaktır." dedi.

"Öfke kontrolüyle ilgili de eğitimler vereceğiz"

Proje Koordinatörü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nilay Köleoğlu, 2024 itibarıyla Çanakkale'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısının 102 bin 681'e ulaştığını kaydetti.

Motosikletin kent yaşamında daha fazla tercih edildiğini gözlemlediklerini dile getiren Köleoğlu, ancak aynı yıl içinde yaşanan 738 motosiklet kazasının, güvenli sürüş konusundaki farkındalığın ve eğitimlerin ne kadar hayati olduğunu ortaya koyduğunu ifade etti.

Proje kapsamında motosiklet sürücülerine eğitimler vereceklerini anlatan Köleoğlu, "Sürüş eğitimlerimiz olacak. Kazalardan sonra kişilerin öfke kontrolüyle ilgili de eğitimler vereceğiz. Bu proje 9 ay sürecek ve akademik çıktıları da olacak. Katılımcıların anketlerle hem görüşlerini hem de beklentilerini değerlendireceğiz." diye konuştu.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ergün Dağıstanlı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Aykut Kuzey, 17Riders Çanakkale Motosiklet Derneği Başkanı Doğan Kapital, trafik polisleri, motosiklet derneği üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
'Kader' dediler, gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış

"Kader" dediler, kızlarıyla ilgili gerçek bir mesajla ortaya çıktı
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
İngiliz devi, Arda Güler'i izlemeye geliyor

Geleceğiyle ilgili bomba gelişme! Bu akşam canlı izleyecekler
2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir

2 bin yıllık tehlike 'Ben buradayım' dedi: 7.2'lik deprem üretebilir
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si uçuşa geçti

Sahibi olduğu takım uçuşa geçti, durdurulamıyor
MHP'li vekilden AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var

MHP'den AK Parti'ye muhalefet! Meclis'teki düzenlemeye itiraz var
Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı

Ölüm anı kamerada! Başıboş inekler, genç futbolcuyu hayattan kopardı
Korku evi çalışanı genç kadına kabusu yaşattı! Yere yatırıp elektroşok uyguladı

Genç kadın korku evinde kabusu yaşadı! Çalışana gözaltı, mekana mühür
Hesabına gelen 250 bin TL'yi doğum günü sürprizi sandı, gerçek bambaşka çıktı

Hesabına gelen 250 bin TL'yi sürpriz zannetti, gerçek bambaşka çıktı
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Fatih Erbakan ve Ali Babacan, asgari ücret için rakam önerdi

Asgari ücret için hükümete rakam önerdiler
Demet Akalın'ın canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim

Demet'in canlı performansı olay oldu: Ben olsam mekanı terk ederdim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.