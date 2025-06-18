Çanakkale'de Motosiklet Sürücüleri Gözaltına Alındı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde, trafikte akrobatik hareketler yaparak tehlike oluşturan 2 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. Olay sonrasında sürücülere ciddi para cezası uygulandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde trafiği tehlikeye atan 2 motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Biga ilçesine bağlı Balıklıçeşme köyünde bazı kişilerin motosikletlerle akrobatik hareketler yaptığı ve trafikte yarıştığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Ekiplerce kimlikleri belirlenerek yakalanan 2 kişi gözaltına alınırken, kullandıkları 4 plakasız motosiklet otoparka çekildi.

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren eylemleri nedeniyle sürücülere toplam 56 bin 673 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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