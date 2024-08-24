Çanakkale'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde motosikletin ağaca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Özgür Çakır'ın kullandığı plakasız motosiklet, Söğütalan-Bilaller köy yolunda seyrederken yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile arkadaşı Fatih Y'nin yaralandığı kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özgür Çakır, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Fatih Y'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.