Çanakkale'de Motosiklet Hırsızları Yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışması sonrasında 4 motosiklet hırsızı yakalandı.

Lapseki ilçesine bir süre önce dışarıdan pikapla gelerek çok sayıda motosiklet çalan ve bazı motosikletlerin kilitlerini zorlayan 4 hırsız şüphelisi, yüzlerini kapüşonla kapatıp yakalanmayacaklarını sanarak rahat tavırlarla hırsızlık gerçekleştirdiler. Lapseki Cumhuriyet savcılığı koordinesinde polis ekipleri, uzun uğraşlar sonucu hırsızları tespit etti. Çanakkale merkezde yakalayıp Lapseki'ye getirilerek mahkemeye çıkarılan 4 hırsız şüphelisi, yapılan sorgulamanın ardından Çanakkale'den pikapla gelip hırsızlıkları yaptıklarını itiraf etti.

H.C.T- N.D- İ.B. ve O.O. adlı 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ÇANAKKALE