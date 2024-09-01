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Çanakkale'de Motor Arızalı Bottaki Düzensiz Göçmenler Kurtarıldı

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmeni kurtardı ve Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botları "TCSG-28" ve "KB-119" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bottaki Suriye uyruklu 4 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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