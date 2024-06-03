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Çanakkale'de MİT Personeli Taklidi Yapan Şüpheli Yakalandı

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Çanakkale'de bir kafede kendisini MİT personeli olarak tanıtan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada kurusıkı tabanca ve askeri kamuflaj ele geçirildi.

Çanakkale'de, kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeli olarak tanıtan şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi Yeni Kordon'daki bir kafede kendisini MİT'e ait personel kimlik kartı ile teşhir eden bir kişi olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis ekipleri, şüpheli T.T'yi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 kurusıkı tabanca ve 1 askeri personel kamuflajı ele geçirildi.

Şüpheli T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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