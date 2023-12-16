Çanakkale'de Metrekareye 100 Kilogramın Üzerinde Yağış Düştü
Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'nde ise yollar suyla doldu ve ulaşım zorlaştı.
KENT GENELİNDE METREKAREYE 100 KİLOGRAMIN ÜZERİNDE YAĞIŞ DÜŞTÜ
Çanakkale'de etkisini sürdüren sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; kent genelinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi.
Öte yandan, Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'nde de yollar suyla doldu, yaya ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.