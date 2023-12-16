Haberler ›› Güncel ›› Çanakkale'de Metrekareye 100 Kilogramın Üzerinde Yağış Düştü

Çanakkale'de Metrekareye 100 Kilogramın Üzerinde Yağış Düştü

16 Aralık 2023 19:49 Güncelleme: 19:50 Abone Ol

Çanakkale'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle günlük yaşam olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesindeki Sahil Mahallesi'nde ise yollar suyla doldu ve ulaşım zorlaştı.