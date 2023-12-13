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Çanakkale'de Mesudiye Zırhlısı şehitleri anıldı

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Çanakkale'de 109 yıl önce İngiliz Donanmasına bağlı B11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 er için anma töreni düzenlendi.

Çanakkale'de 109 yıl önce İngiliz Donanmasına bağlı B11 denizaltısı tarafından batırılan Mesudiye Zırhlısı'nda şehit olan 10 subay ve 25 er için anma töreni düzenlendi.

Çanakkale Turizm Derneğince (ÇATUD) organize edilen program, merkeze bağlı Kepez beldesindeki Mesudiye Zırhlısı Anıtı önünde gerçekleştirildi.

Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, ÇATUD Başkanı İsmet Balkan ve dernek üyeleri ile vatandaşların katılımıyla zırhlının battığı saat olan 11.58'de başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Şiirler okunan, şehitler için dua edilen anma programı, sahilden denize çelenk ve karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

Mesudiye Zırhlısı

Osmanlı Donanması bünyesinde 1887-1888 Osmanlı-Rus, 1897 Osmanlı-Yunan ile 1912-1913 Balkan Savaşları'nda başarıyla görev yapan, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'na girmek isteyen yabancı gemilere karşı sabit batarya olarak kullanılan Mesudiye Zırhlısı, Sarısığlar mevkisinde 13 Aralık 1914'te İngiliz B11 Denizaltısı'ndan atılan torpidoyla batırıldı.

Mesudiye Zırhlısı'ndaki 598 kişilik mürettebattan 10 subay ve 25 er şehit oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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