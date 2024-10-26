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Çanakkale'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Çanakkale'de Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi Düzenlendi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla ilçe sağlığı tarafından eğitim etkinliği düzenlendi. Eğitimde meme kanseri hakkında bilgilendirme standı açıldı ve erken teşhis konulu hizmet içi eğitim verildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hizmet içi eğitim düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen eğitim kapsamında meme kanseri bilgilendirme standı açılarak, ziyaretçilere konuyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) personellerince "Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Tarama" konulu hizmet içi eğitim düzenlenip aile sağlığı merkezleri ziyaret edilerek, çalışanlara ve vatandaşlara meme kanserinin simgesi haline gelen pembe kurdele takıldı.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Güncel

Meme Kanseri Gelibolu Eğitim Sağlık Güncel

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