Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de Medya Mensuplarına Dron Eğitimi Düzenlendi

Çanakkale'de Medya Mensuplarına Dron Eğitimi Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanlığı tarafından Çanakkale'de basın mensuplarına yönelik dron eğitimi verilirken, medya etkileşimini artırmak için yeni projeler ve eğitimler planlanıyor.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, kentteki basın mensuplarına yönelik dron eğitimi düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, Çanakkale Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki yerel medya ile etkileşimi güçlendirmek adına iletişim faaliyetleri ve yeni medya teknikleri kapsamındaki çalışmaları Çanakkale ve Balıkesir'e taşıdıklarını belirtti.

Her iki ilde de tüm medya çalışanlarını öncelikle dron ve diğer görsel teknik çalışmalara davet ettiklerini ifade eden Güven, "İletişim Başkanlığının kapıları bu anlamda tüm medya mensuplarına açıktır. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı farklı bir aşamaya geçirip, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İletişim Atölyeleri Projesi'ni başlatacağız. Medyaya yönelik çalıştay ve seminerleri yeni medya teknikleri başlığında farklı alt kategorilerde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Skyview Havacılık İHA eğitmeni Emre Salı tarafından verilen dron eğitimi, 8 Kasım'da sona erecek.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama

Tüpraş Rafinerisi'nde patlama! Bölgeden dumanlar yükseliyor

 Devlet Bahçeli, Öcalan çağrısını yineledi: Sözümün arkasındayım

Öcalan çağrısını yineledi

 Devlet Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor

Bahçeli: Kürt ağası Ahmet Türk istismar ediliyor
İmamoğlu'ndan 'Siyasetini tasvip etmiyorum' diyen Bahçeli'ye jet yanıt

İmamoğlu'ndan "Siyasetini tasvip etmiyorum" diyen Bahçeli'ye jet yanıt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MASTERCHEF FAVA TARİFİ | Fava nasıl yapılır, malzemeleri neler? TÜPRAŞ'TA PATLAMA SON DAKİKA! TÜPRAŞ patlaması nasıl oldu, son durum nedir? İZMİT'TE PATLAMA! İzmit'te nerede patlama oldu? (Tüpraş) Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi CANLI İZLE! Türkiye Kupası kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Kenan Yıldız oynayacak mı? (Lille- Juventus maçı) Lille- Juventus maçı ne zaman? Lille- Juventus maçı saat kaçta, hangi kanalda? MASTERCHEF BEYZA ELENDİ Mİ? MasterChef Beyza yarışmadan ayrılacak mı? MasterChef Beyza'ya ne oldu, son durum ne? MasterChef Beyza'nın yüzü nasıl yandı? Sporting Lizbon- Manchester City maçı ne zaman? Sporting Lizbon- Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda? Gelin Evi sunucusu neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? TUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI: 2024 TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı mı? TUS yerleştirme sonucu sorgula!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.