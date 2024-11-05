Çanakkale'de Medya Mensuplarına Dron Eğitimi Düzenlendi

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürlüğünce, kentteki basın mensuplarına yönelik dron eğitimi düzenlendi.

İletişim Başkanlığı Çanakkale Bölge Müdürü Tuncay Güven, Çanakkale Ticaret Borsası'nda gerçekleştirilen eğitimlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölge müdürlüklerinin bulunduğu illerdeki yerel medya ile etkileşimi güçlendirmek adına iletişim faaliyetleri ve yeni medya teknikleri kapsamındaki çalışmaları Çanakkale ve Balıkesir'e taşıdıklarını belirtti.

Her iki ilde de tüm medya çalışanlarını öncelikle dron ve diğer görsel teknik çalışmalara davet ettiklerini ifade eden Güven, "İletişim Başkanlığının kapıları bu anlamda tüm medya mensuplarına açıktır. Önümüzdeki dönemde bu çalışmalarımızı farklı bir aşamaya geçirip, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile İletişim Atölyeleri Projesi'ni başlatacağız. Medyaya yönelik çalıştay ve seminerleri yeni medya teknikleri başlığında farklı alt kategorilerde sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Skyview Havacılık İHA eğitmeni Emre Salı tarafından verilen dron eğitimi, 8 Kasım'da sona erecek.