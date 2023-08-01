Çanakkale'de Mangal Kömürü Ocağından Çıkan Yangında 10 Hektarlık Alan Zarar Gördü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Bilaller köyünde mangal kömürü ocağından çıktığı iddia edilen tarım arazisindeki yangında 10 hektarlık alan zarar gördü. Yanan tarım alanları dron ile görüntülendi.

Ayvacık ilçesinin Bilaller köyünde mangal kömürü ocağından çıktığı iddia edilen yangında 4 uçak, 2 helikopter ile havadan Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ve yangın işçisi de karadan müdahale etti. Yangın büyümeden kontrol altına alınması için yoğun çaba harcandı. Yangında 10 hektarlık alan zarar görürken, yangın kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri çıkan yangın sonrasında inceleme başlatırken, ekiplerin yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan, yanan tarım alanları dron ile görüntülendi. - ÇANAKKALE