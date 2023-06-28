Çanakkale'de Makilik Alanda Yangın: 30 Dönüm Alan Zarar Gördü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangında, Ayvacık'ın Söğütlü köyündeki makilik alanda 30 dönümlük alan zarar gördü. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi ve kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.

Ayvacık'ın Söğütlü köyündeki bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına havadan 2 uçak, 1 helikopter, karadan da Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ve 1 yangın su ikmal aracıyla müdahale edildi.

Söğütlü köyüne yakın bir noktadaki yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınırken, ilk belirlemelere göre 30 dönümlük makilik alan zarar gördü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.