Çanakkale'de Mahsur Kalan 84 Kişi Kurtarıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınları nedeniyle mahsur kalan 84 kişiyi güvenli bölgelere tahliye etti.

MAHSUR KALAN 84 KİŞİ KURTARILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çanakkale Dardanos mevkisinde çıkan orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 kişi güvenli bölgeye nakledildi. Açıklamada, "Bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi" denildi.

