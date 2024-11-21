Çanakkale'de Lodos Etkisini Sürüyor, Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale'de etkili olan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşandı. Feribot seferleri iptal edilirken, bazı hatlarda ise sınırlı sayıda sefer yapılmaya devam ediyor.
Çanakkale'de dün akşam başlayan lodos, kent genelinde etkisini sürdürüyor.
Saatteki ortalama hızı 60 kilometreye ulaşan lodos, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Lodos nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir hattındaki tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale-Eceabat hattındaki seferler Eceabat'tan 11.00, 13.00 gibi tek, Çanakkale'den 10.00, 12.00 gibi çift saatlerde yapılacak. Lapseki-Gelibolu seferleri ise saatsiz sürüyor.
Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hattında Geyikli'den saat 11.00 ve 15.00, Bozcaada'dan 10.00 ve 14.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise Kabatepe'den saat 13.00, Gökçeada'dan 11.00 seferleri iptal edildi.
Ayrıca Balıkesir'de Narlı-Marmara Adası Hattı'nda Narlı'dan 16.15 kalkışlı, Marmara Adası'ndan ise 11.30 ve 17.30 kalkışlı seferler gerçekleştirilemeyecek.