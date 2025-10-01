Çanakkale'de Liseli Öğrenci Kavga Sonucu Ağır Yaralandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir lisede çıkan kavgada aldığı darbe sonucu ağır yaralanan 9. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Murat Duha Yıldız'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu??????? Lisesi'nde 25 Eylül'de sınıf arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alan ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilen 9. sınıf öğrencisi Yıldız'ın babası Hasan ve annesi Çiğdem Yıldız, doktorlardan gelecek umutlu haberi bekliyor.

Baba Yıldız, hastane önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oğullarının durumunun stabil olduğunu, yoğun bakım ünitesinde uyutulmaya devam edildiğini ve durumunun ağır olduğunun söylendiğini belirtti.

Oğullarının başına gelenden dolayı çok üzgün olduklarını ifade eden Yıldız, "Biz üzgünüz, başka aileler üzülmesin. Bu tür olaylar için önlemler alınsın. Okullara güvenlik, sağlık personeli yerleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın." dedi.

Yıldız, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, önceliklerinin oğullarının sağlık durumu olduğunu dile getirdi.

Yıllar önce meme kanseriyken oğluna hamile kalan ve binbir zahmetle dünyaya getiren anne Çiğdem Yıldız ise Allah'a güvendiğini belirterek, "Çocuğum iyileşecek ve uyanacak. Bir caninin elinden geldiği için Allah'a değil isyanım, o caniye. Benim oğlum yandı, başka evlatlar yansın istemiyorum. Birlik zamanı, hiç kimse bizi yalnız bırakmasın. Biz dik duruyoruz oğlumuz iyileşecek ama bu suçlular suçsuz kalmasın. Avukatlardan, herkesten destek bekliyoruz. Yalnız bırakmasınlar evladımı. Biz bırakmıyoruz ama devletimizden de bırakmamasını istiyorum. Benim ciğerim yandı. Hiçbir ailenin ciğeri yanmasın, evlatsız kalmasın." diye konuştu.

Çiğdem Yıldız, yaşanan olay sonrası karşı tarafın kendilerini aramadığını vurgulayarak, "Ailedir çocuğun yansıması. Onlar da böyle aile ki çocuklarına yansıtmışlar. Benim oğlum ona tepki verebilirdi ama sonuçta benim oğlum yumruk atmasını bilmiyor. Bir karıncayı incitmesini bilmediği için bu hale geldi. Kendisini savunsaydı bu hale gelmezdi benim oğlum. Bir cani yetiştirmiş aile. Çocuğa baktığın zaman, aileyi görüyorsun zaten." dedi.

Umudunu yitirmediğini, oğlunun uyanacağı günü beklediğini dile getiren Yıldız, "Ama o cani suçu, neyse çeksin, ömür boyu çıkamasın hapisten. Neyse suçu çeksin, ömür boyu çıkamasın hapisten. Ben nasıl evlat için yanıyorsam, o çocuğa cani dedikleri an, benim ciğerlerim nasıl yandıysa annelerinin ciğerleri de yansın istiyorum."

ÇOMÜ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Fatih Battal da Murat Duha Yıldız'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu, tedavisi için ellerinden geleni yaptıklarını ve takibini sürdürdüklerini ifade etti.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, ÇOMÜ Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Eren Pek, hekimlerle görüşüp Murat Duha Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi alarak, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

1915 Çanakkale Motosikletli Kuryeler Derneği üyeleri de destek olmak amacıyla hastaneye gelerek, Murat Duha Yıldız'ın ailesine geçmiş olsun temennisinde bulundu.