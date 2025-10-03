Haberler

Çanakkale'de Lise Öğrencisi Darbedildi, Okul Yönetimi Görevden Uzaklaştırıldı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir lisede çıkan kavgada ağır yaralanan 14 yaşındaki öğrencinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Okul müdürü ve iki yardımcısı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde lise öğrencisinin darbedildiği okulun müdürü ve iki yardımcısı tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

İÇDAŞ Biga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çıkan kavgada 9. sınıf öğrencisi Murat Duha Yıldız'ın (14) aldığı darbeyle ağır yaralandığı olaya ilişkin adli ve idari soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda okul müdürü ile 2 müdür yardımcısı, Valilikçe tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde entübe edilen Yıldız'ın tedavisine devam edildiği, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yıldız, 25 Eylül'de sınıf arkadaşı Y.C. ile yaşadığı tartışma sonrası çıkan kavgada başına darbe alarak ağır yaralanmıştı. Olaya ilişkin gözaltına alınan Y.C, cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
