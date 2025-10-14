Çanakkale'de Lise Öğrencileri Arasında Kavga

Haberler

Çanakkale'de iki lise öğrencisi okul çıkışında tartışarak kavgaya tutuştu. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı kavga sonrası öğrenciler adliyeye sevk edildi.

ÇANAKKALE'de, lise öğrencisi B.I.Ç. (14) ile E.A. (14) adlı kız çocukları okul çıkışı kavga etti. Yaşanan arbede sırasında öğrencilerden biri yerde sürüklenirken, kavga anı bir başka öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 25 Eylül'de meydana geldi. Her ikisi aynı yaşta olan kız öğrenciler B.I.Ç. ile E.A., arasında okul çıkışı henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. B.I.Ç., yaşanan arbede sırasında E.A.'yı saçından çekip, yerde sürükleyerek darbetti. Kavga anı ise bir başka lise öğrencisi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikayetçi olmasının ardından lise öğrencileri ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen öğrencilerden E.A. savcılıktaki ifadesinin ardından ailesine teslim edilirken, B.I.Ç. savcısının talimatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı ilk kabul birimine yerleştirildi.

