Çanakkale'de Lise Öğrencileri Arasında Darbet Soruşturması Tamamlandı

Çanakkale'de, lise öğrencilerinin birbirlerini darbetmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İl merkezindeki bir lisede eğitim gören 2 kız öğrenci arasında, 25 Eylül'de okul dışında henüz bilinmeyen nedenle yaşanan tartışma sonrasında öğrencilerin birbirinden şikayetçi olması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

"Kasten yaralama" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadeleri alınan B.I.Ç. ve E.A. daha sonra savcılıktan serbest bırakıldı.

E.A. ailesine teslim edilirken, B.I.Ç. savcının talimatı sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma ve İlk Müdahale Birimine yerleştirildi.