Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarındaki lastik botta 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığının "MORAD-7" mobil radarı, Ayvacık açıklarında bir grubun bulunduğu lastik botun hareket ettiğini belirledi.

"TCSG-16" botu tarafından durdurulan lastik bottaki 14'ü çocuk 31 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Dünya Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title