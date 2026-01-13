Çanakkale'de 25-30 milyon lira zarara uğrayan kuyumcu mağdurlarından suç duyurusu

Çanakkale'de bir grup, yatırım amaçlı altın almak amacıyla paralarını emanet ettikleri kuyumcu baba ve oğlu hakkında "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kentte yaşayan 29 kişi, altın almak amacıyla kuyumcu H.T. ile oğlu M.T'ye yüksek miktarlarda para teslim etti. Son bir ay içinde yaptıkları yatırımın karşılığını alamayan mağdurlar, kuyumcu baba ve oğluna ulaşarak altınlarını talep etti.

H.T. ile oğlunun farklı gerekçeler göstererek altınları teslim etmemesi üzerine son bir ay içinde mağduriyet yaşayan vatandaşlar, "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Mağdurların avukatı Alper Yavuz Ajlan, AA muhabirine, 31 Aralık 2025'te bir kişinin ev almak için söz konusu kuyumcuya altınlarını teslim ettiğini, tapuda bekledikleri sırada paranın hesaba yatmadığını anlatarak, "Devam eden süreçte kuyumcuya gidiyorlar, 'Paramız nerede, paramızı vermeniz gerekiyor.' diyorlar. Kuyumcu, paranın şu an olmadığını, ertesi gün yatırılacağını söylüyor. 1-2 gün derken bu işin sonunda vatandaş şikayetçi olmaya karar veriyor. Şikayetçi olmak istediğinde kuyumcu dükkanında kendisi gibi mağdur olan daha fazla insanın olduğunu da fark ediyor ve bu iş daha sonra medyada duyulup kamuoyunda infial etkisi yaratıyor. Şu anda onlarca mağdur var, her geçen gün suç duyurusunda bulunuyorlar." diye konuştu.

Dosyanın geldiği aşama, mağdur sayısı, kuvvetli suç şüphesi ve delil durumu itibarıyla şahısların mal varlığına tedbir konulması ve tutuklu yargılanması gerektiğini savunan Ajlan, "Sadece 31 Aralık itibarıyla şikayetçi olan kişi sayısı 29, toplam kayıp miktarı 25-30 milyon lira arasında." dedi.

Soruşturma dosyasının derinleştirilmesi gerektiğini dile getiren Ajlan, "Örneğin dosyada bir MASAK raporu yok. Vatandaştan toplanan bu paraların nereye gittiğine dair herhangi bir emare yok. Bunların sorgulanması, üzerine gidilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ajlan, kuyumcu dükkanının bir süredir kapalı olduğunu ve iddiaya konu kişilerin ise şehir dışına çıktığını aktardı.

Mağdurlardan Cevat Çakar, yeni aldığı evin borcunu ödemek için eline para geçtikçe kuyumcuya giderek altın alım satımı yaptığını söyledi.

İlerleyen süreçte parasını ödediği altınlarını almak istediğini ancak sürekli ötelendiğini ve kuyumcuya ulaşamamaya başladığını dile getiren Çakar, kuyumcunun kendisine 300 bin lira borcu olduğunu belirtti.

Öte yandan kuyumcu baba ve oğul, 31 Aralık 2025'te bir mağdurun şikayeti üzerine "nitelikli dolandırıcılık" suçundan gözaltına alınmış ve sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı.