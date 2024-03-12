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Çanakkale'de Kuvvetli Sağanak Nedeniyle Taşkın Uyarısı

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Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu. Dere yataklarının debisinin artacağı belirtilerek vatandaşlardan tedbirli olmaları istendi.

Çanakkale Valiliği, il genelinde etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle taşkın uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde etkili olan kuvvetli sağanak yağış nedeni ile dere yataklarının debisinin arttıracağından dolayı olası taşkın riskine karşı vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dere yataklarından uzak durması ve tedbirli olunması önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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