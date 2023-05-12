Çanakkale'de Kuva-yi Milliye Gençlik Platformu üyeleri basın açıklaması yaptı

Çanakkale'de basın açıklaması yapan Kuva-yi Milliye Gençlik Platformu üyeleri, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi görüşlerini paylaştı.

Kordon Boyu'ndaki Troya Atı önünde toplanarak, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak üyesi diğer partilerin genel başkanlarına yönelik döviz ve pankartlar taşıyan platform üyeleri, şehitler anısına saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Platform adına hazırlanan basın açıklamasını okuyan Baturhan Kaya, kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti üzerine oyunlar oynandığını söyledi.

Tek vücut olmuş milletin bölünmeye, direncinin kırılmasına çalışıldığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet'i daha da yıkılamaz yapan her başarılı işe, bu vatanı vatan yapan bütün değerlere, Cumhuriyet'imizin bu milletle bağlarını sımsıkı kuran kurumlarımıza utanmadan saldırıyorlar. Biz, kula kulluğu reddeden ak saçlı Dede Korkutlar biliriz. Biz 'Eline, diline, beline sahip ol' diyen Ahi Evranlar biliriz. Biz sonunun ne olacağını düşünmeden düşmana ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsinler, canı pahasına vatan için görevini ihmal etmeyen Tophaneli Hakkılar biliriz. Biz bu vatan toprağının üstünün olduğu gibi altının da cennet olduğunu biliriz. Türk'üz, Türk'ü dinleriz, Türk'ü biliriz. Biz bastığımız toprağın bildiklerimizle vatan olduğunu biliriz."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.