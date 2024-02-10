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Çanakkale'de Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

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Çanakkale'de bir ağıldan küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan hayvanlar ise sahibine teslim edildi.

Çanakkale'de bir ağıldan küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki ağıldan bir koç ve 3 koyunun çalınmasının ardandan İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı.

Teknik takip sonucu kimlikleri belirlenen zanlılar A.Ç. ve A.Y, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalınan 4 küçükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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