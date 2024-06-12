Çanakkale'de Köyde Çıkan Ot Yangını Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Beypınar köyünde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlarca kaynak yapılırken çıkan kıvılcımların neden olduğu yangına itfaiye ekipleri ve orman müdürlüğü görevlileri müdahale etti.
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde köyde çıkan ot yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Beypınar köyünde vatandaşlarca kaynak yapılırken kısa devre yapan elektrik kablosundan çıkan kıvılcımlar otları tutuşturdu.
Otluk alandaki yangının kısa sürede büyümesi üzerine köye Biga ve Lapseki belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri ile Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yangınla mücadele görevlileri sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla müdahale edilen yangın, evlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.