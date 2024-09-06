Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'de köprü korkuluklarına çarpan araçta 1 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, köprü korkuluklarına çarpan ticari araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde köprü korkuluklarına çarpan ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale'den Yenice'nin Hamdibey köyüne seyir halinde olan Rıza Pamuk idaresindeki 17 AEP 089 plakalı ticari araç, Hurma köyü yakınlarındaki Kocaçay-1 Köprüsü'nün korkuluklarına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan sürücünün annesi Refiye Pamuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı Rıza Pamuk ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Acil Durum Güncel trafik Yaşam Kaza Çan

Erzurum'a inen Hindistan uçağında aramalar sürüyor: Peçeteye, 'Bomba var' yazmış

Hindistan uçağında aramalar sürüyor! Gizemli yolcu ortalığı karıştırıp aradan çekilmiş

 İşte cezaevi çıkışı ilk görüntüler! Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, 'Hala akıllanmamışlar' dedirtti

Engin Polat'ı karşılamaya gelenler, "Hala akıllanmamışlar" dedirtti

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

Türk aktivisti öldüren İsrail'e Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Kayıp Narin'in son sözleri: Çok yorgunum, oyun oynamayalım

Kayıp Narin'in son sözleri bakın ne olmuş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Slovenya Avusturya maçı hangi kanalda? Slovenya Avusturya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? İzlanda Karadağ maçı hangi kanalda? İzlanda Karadağ maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Umut Ünlü kimdir? Umut Ünlü kaç yaşında, nereli, branşı ne? Fas Gabon maçı hangi kanalda? Fas Gabon maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galler Türkiye maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Galler Türkiye maçı nerede ve nasıl izlenir? Ferdi Kadıoğlu maçı canlı izle! Ferdi maçı ne zaman? Brighton'da Ferdi Kadıoğlu kadroda mı? Fransa İtalya maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Fransa İtalya maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fransa İtalya maçı hangi kanalda? Fransa İtalya maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? TV8.5 canlı izle! FRANSA İTALYA TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki! 6 Eylül TV8.5 CANLI 4K İZLE El Nesyri maçı canlı izle! Fas Gabon maçı Nesyri kadroda mı? Belçika İsrail maçı hangi kanalda? Belçika İsrail maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title