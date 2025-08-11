Çanakkale'de Köpeklere Ateş Açan Kişiye Cezai İşlem

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde köpeklere ruhsatsız av tüfeğiyle ateş ettiği tespit edilen kişiye idari para cezası verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ezine ilçesine bağlı Bozalan köyünde 9 Ağustos'ta bir kişinin meskun mahal içerisinde köpeklere ateş ettiği ihbarı üzerine jandarma ekiplerince araştırma başlatıldı.

Araştırma kapsamında, söz konusu kişinin ruhsatsız av tüfeği ile ateş açtığı tespit edildi. Şüpheliye 2521 sayılı kanunun 13/1 maddesi gereğince idare para cezası uygulandı, tüfek muhafaza altına alındı.

Şüpheli hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.